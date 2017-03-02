Ali Şen: Oyum Ali Koç'a

Fenerbahçe'nin duayen başkanlarından Ali Şen, bir radyo programına yaptığı açıklamlarla sarı-lacivertli takımın son durumunu ve olası kongreyi değerlendirdi.

İşte Ali Şen'in o açıklamları;

'ADVOCAAT İSTERSE GİDEBİLİR'

Dick Advocat 37 yıldır teknik direktörlük yapıyor. 4 şampiyonluğu var bildiğim kadarıyla. Anlatacak bir şey yok. Ben olsam bu zamana kadar görevde kalamazdı. Advocaat kültürlü, birikimli bir teknik adam. Gitmek istiyorsa 1 dakika bile durmadan gidebilir.

Kayserispor maçı tek hedef olduğundan dolayı, tek hedef içerisinde Türkiye Kupası'nı alırsan, Avrupa da banko demektir. Bu bakımdan bu kadar önemli maç öncesi antrenör değişikliği pek doğru olmaz.

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için yönetimin istifası gerekli. Başkan da istifa etmeyebilir. Yönetimde de Mahmut Uslu ve onun gibi bu işi bilen kıymetli insanlar var. Fenerbahçe taraftarı önemsenmeyecek bir taraftar değil.

'BENİM OYUM ALİ KOÇ'A'

Kendi taraftarından 'istifa' denilmesi zor bir şeydir. Aziz Yıldırım'ın tavrı önemlidir. Aziz Yıldırım ben dahil hepimizden fazla başkanlık yaptı. Yargıtay, Fenerbahçe'yi yönetmiyor. Zaten beraat kararı çıktı. Aziz Yıldırım derse 'Ali Koç da benim adayım' o zaman adını altın harflerle tarihe yazar.

Aziz Yıldırım da aday olursa benim oyum Ali Koç'a olacaktır. Bu kadar hizmet eden Aziz Yıldırım'ın da hırpalanması doğru olmaz. Bu protestoları hak etmiyor. Bundan sonra yıpranmasın diye söylüyorum.

'VOLKAN VE EMRE BENİM KAFAMDA'

Volkan Demirel, 16 yıldır bu takımda. Volkan sadece profesyonel değil aynı zamanda müthiş bir isim. Hayatı boyunca Fenerbahçe'den gitmemeli. Sportif Direktör ya da başka yerde olur. O çocuk o kişilikte biri. Müthiş bir Fenerbahçeli.

Volkan ve Emre'nin kişiliklerini iyi tanıyorum. Her ikisi de benim tarzım adamlar. Fenerbahçe'de olmak illa o koltukta oturmak değildir. Ben iki defa başkanlık yaptım. Her ikisinde de takım zirvedeyken bıraktık. 'Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon' dediler.