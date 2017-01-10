Ensonhaber.com'a dön

All-Star 2017'nin kadroları açıklandı

15 Ocak Pazar günü oynanacak Spor Toto All-Star maçının kadroları belli oldu.

Yorum Yap

All-Star 2017'nin kadroları belli oldu

Basketbolseverlerin oylarıyla belirlenen All-Star kadrolarında en çok oyu Asya Karmasında görev alacak Banvit guardı Jordan Theodore aldı. 30 bin 727 oy alan Theodore, en yakın rakibine 7 bin 98 oy fark attı.

Avrupa Karması’nda da Cedi Osman, 23 bin 727 oyla en üst sırada yer aldı. 15 Ocak günü Ülker Sports Arena’da karşı karşıya gelecek iki yıldızlar karmasından Asya Karması’na TOFAŞ’ın Baş Antrenörü Orhun Ene, Avrupa Karması’na ise Anadolu Efes’in teknik patronu Velimir Perasovic koçluk yapacak.

İŞTE İLK 5'LER


(Görselin büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

DİĞER YARIŞMALAR


(Görselin büyük halini görmek için üzerine tıklayınız)

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM