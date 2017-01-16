All-Star'da Arda Turan şov

Basketbolda Spor Toto All-Star 2017 organizasyonu Ülker Sports Arena'da gerçekleştirildi.
Etkinlikte Avrupa ve Asya karmaları arasında gösteri maçı düzenlendi.
Organizasyonun yıldızlarından biri Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan oldu.
Milli futbolcu Arda Turan, Avrupa Karması'nda oyun kurucu olarak görev aldı.
Mücadelenin 2. periyodunda Avrupa Karması'nda, Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan, oyun kurucu olarak görev aldı. Sadece maçın ikinci çeyreğinde oynayan Arda, 7 sayı üretirken, bu sayılar Wanamaker'ın istatistiklerine yansıdı.
STİMAC'TAN ARDA'YA YARDIM
Karşılaşma sırasında Avrupa Karması'nda oynayan Beşiktaş oyuncusu Vladimir Stimac , Arda Turan'a smaç yapabilmesi için yardım etti.
Organizasyonda 10 numaralı forması ile yer alan Arda tribünlerden büyük ilgi gördü.