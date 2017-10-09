Alman futbolculara 4.3 milyon euro prim

Almanya, FIFA 2018 Dünya Kupası finallerine grupta 10'da 10 yaparak gitmeye hak kazandı.

Panzerler 2010 elemelerinde İspanya'dan sonra Dünya Kupası elemelerinde tüm maçlarını kazanan ikinci takım oldu. Almanya 43 gol atıp sadece 4 yiyerek hem elemelerde en çok gol atan takım oldu hem de rekorunu egale ettiği 2010 elemelerindeki İspanya'yı (Attığı gol 29, yediği gol 5) averajla geride bıraktı.

3 FUTBOLCUYA 200 BİN EURO

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin en başarılı takımı unvanını ele geçiren bu Almanya kadrosu seneye Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası finallerinde yer alacağı için toplam 4 milyon 300 bin Euro prim alacak.

10 maçta da oynayan üç isim (Marc-André ter Stegen, Bernd Leno ve Joshua Kimmich) maç başına 20 binden toplam 200 biner Euro kazanacak. Oynayan 37 futbolcu bulunmasına rağmen, kadroya girenlerle birlikte toplam 42 futbolcuya prim ödenecek.