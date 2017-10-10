Almanlar PSG'ye savaş açtı

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge; "Çok ciddi sermaye girişi olan kulüpler için para cezalarıönleyici bir yaptırım değil... UEFA, böyle yapıların canını para cezalarıyla yakamaz. Böyle bir kulübe karşı caydırıcı olmayı gerçekten istiyorsan puan silmelisin, hatta lisansını iptal etmelisin" dedi.

PSG'YE LİSAN İPTALİ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e güvendiğinin altını çizen deneyimli futbol adamı, "Mutlaka kolları sıvayıp finansal fair-play açısından gerekenleri yapacaktır. FFP'nin kurallarında gerekli yenilmeleri yapıp günün sonunda gerçekten adil bir uygulama olmasını sağlayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Rummenigge, "Eğer bu konuda ciddi bir yaklaşım göremezsek, Alman futbolunun rekabete uyum sağlamak için gerekli adımları atması gerekir. Bu da ancak karar verme mekanizmasındaki 50+1 kuralının değişmesiyle mümkün" dedi.

Bu kural Alman kulüplerinde hisse çoğunluğunun yatırımcıların eline geçmesini engelliyor. Rummenigge'den sonra Schalke 04 Menajeri Christian Heidel de benzer açıklamalar yaptı.

Heidel, "FFP'nin etkili olup olmadığını göreceğiz. UEFA, temel bir karar verecek. FFP konusunda ciddi olup olmadıklarını gösterecek. Paris ve Katar'ın yaptıkları doğru mu, yanlış mı? Ben doğru bulmuyorum. UEFA da aynı karara varırsa, puan silme, hatta yarışmadan atma cezalarını uygulamalı. Çünkü böyle kulüplere karşı 20, 30, 40 milyon Euro'luk cezalar bile anlamsız" dedi.