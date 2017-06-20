Ensonhaber.com'a dön

Almanya Avustralya karşısında zorlandı

Rusya'nın Soçi kentinde oynana 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Almanya, Avustralya'yı 3-2 yendi.

Yorum Yap

Almanya Avustralya karşısında zorlandı

Rusya'nın Soçi kentindeki Fisht Stadı'nda oynanan B Grubu maçında, Avustralya ile Almanya karşı karşıya geldi.

ALMANYA 3-2 KAZANDI

Maça hızlı başlayan Almanya 5. dakikada Lars Stindl'in attığı golle 1-0 öne geçti. Avustralya 41. dakikada Tomas Rogic'in fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e taşısa da Almanya 44. dakikada penaltıdan Julian Draxler'in attığı golle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Almanya 48. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle 3-1 öne geçti.

Avustralya 56. dakikada Tomi Juric'in ayağından bulduğu golle skoru 3-2 yaptı. Mücadelede başka gol olmayınca Almanya gruptaki ilk maçından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM