Almanya Avustralya karşısında zorlandı

Rusya'nın Soçi kentindeki Fisht Stadı'nda oynanan B Grubu maçında, Avustralya ile Almanya karşı karşıya geldi.
ALMANYA 3-2 KAZANDI
Maça hızlı başlayan Almanya 5. dakikada Lars Stindl'in attığı golle 1-0 öne geçti. Avustralya 41. dakikada Tomas Rogic'in fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e taşısa da Almanya 44. dakikada penaltıdan Julian Draxler'in attığı golle soyunma odasına 2-1 önde girdi.
İkinci yarıya da etkili başlayan Almanya 48. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle 3-1 öne geçti.
Avustralya 56. dakikada Tomi Juric'in ayağından bulduğu golle skoru 3-2 yaptı. Mücadelede başka gol olmayınca Almanya gruptaki ilk maçından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.