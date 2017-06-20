Almanya Avustralya karşısında zorlandı

Arda'nın Milli Takım kariyerini noktalama kararı almasının ardından Burak, Caner, Gökhan ve Selçuk'un da bırakmak istedikleri ortaya çıktı.

Arda bırakırsa biz de bırakırız diyen futbolcular

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Valbuena kendisiyle dalga geçti

Boyuyla ilgili yapılan şakalara alışkın olduğunu söyleyen Valbuena, "Hiçbir kafa topunu bırakmam" diyerek espri yaptı.