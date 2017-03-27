Almanya Azerbaycan'ı farklı geçti

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Almanya Azerbaycan ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

GOMEZ BOŞ GEÇMEDİ

19. dakikada Andre Schürrle Almanya lehine skoru 1-0'a getiren golü attı. 31. dakikada Dmitri Nazarov şık bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi. Bu golden 5 dakika sonra Almanya, Thomas Müller ile skoru 2-1'e getirdi.

İlk yarının bitmesine saniyeler kala Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez şı kbir kafa vuruşu ile skoru 3-1'e getirdi. Andre Schürrle dakika 81'de kendisinin 2. takımının 4. golünü atarak skoru tayin etti: 4-1.

Almanya bu üç puanla puanını 12'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Azerbaycan ise 7 puanda kaldı.