Almanya U 19 finalini 33 bin kişi izledi

Türkiye'de Süper Lig'in seyirci ortalaması 9 binin biraz üzerinde. Türkiye ve Almanya liglerinde seyirci ortalamaları arasındaki fark çok haber konusu oldu.

33 BİN KİŞİ İZLEDİ

Almanya'da Bundesliga bu sezon ortalama 41 bin 500 seyirci çekti. 2.Lig'in ortalaması bile (21 bin 717), Süper Lig'in ortalamasının (9 bin 173) iki katının üzerinde.

Almanya'da Pazartesi gecesi oynanan U19 finalinin seyirci sayısı 33 bin 450 oldu. Borussia Dortmund ile Bayern Münih arasındaki maça Dortmund'un stadı Signal Iduna Park ev sahipliği yaptı. Golsüz sona eren finali 18 penaltı atışı sonunda 8-7 kazanan Borussia Dortmund, bu düzeyde hem 7. şampiyonluğunu elde etti hem de şampiyon unvanını korumayı başaran ilk kulüp oldu.

Almanya U 19 finalinde bu maça kadarki seyirci rekoru 1976'dan kalmıştı. Schalke'nin Rot-Weiss Essen'i 5-1 yendiği 41 yıl önceki finali 23 bin kişi izlemişti.

TUCHEL-WATZKE AYRI TRİBÜNDE

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile kulübün CEO'su Hans-Joachim Watzke arasındaki gerilim U19 finaline de yansıdı. Hem Tuchel hem de Watzke stattaydı. Ama farklı tribünlerde oturdular. Almanya'da kupa finalinin ardından Dortmund'un Tuchelile yollarını ayıracağı konuşuluyor.