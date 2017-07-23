Almanya'da yılın futbolcusu Lahm

Kicker dergisi tarafından organize edilen ve 885 spor gazetecisinin katıldığı ankette, Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in eski kaptanı Lahm, 242 oyla yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

KROSS 2. SEÇİLDİ

Ankette, 192 oyla Real Madrid'de oynayan Alman Toni Kroos ikinci, 120 oy elde eden Borussia Dortmund'un Gabonlu golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang da üçüncü sırayı aldı.

Lahm, Kicker dergisine yaptığı açıklamada, bunun kendisi için büyük bir ödül olduğunu ve çok sevindiğini belirterek, gazetecilerin tüm kariyerini değerlendirdiklerine inandığını ifade etti.