Almanya'da yılın hocası genç Nagelsmann oldu

Bundesliga tarihinin en genç teknik direktörü unvanını taşıyan ve Hoffenheim'ın gösterdiği çıkışta büyük rolü bulunan Jurgen Nagelsmann, 30. yaş gününde 2017/2018 sezonunun en iyi antrenörü seçildi.

İLK KEZ BU ÖDÜLÜ KAZANDI

Kicker dergisi tarafından organize edilen ve 885 spor gazetecisinin katıldığı ankette Freiburg Teknik Direktörü Christian Streich'ı 12 oyla geride bırakan genç teknik adam, kariyerinde ilk kez bu ödülü kazandı.

Kümede kalma savaşı verirken devraldığı takımı 18 ayda Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Nagelsmann'ın görev süresi boyunca Hoffenheim, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardından Bundesliga'da en çok puan toplayan takım oldu.