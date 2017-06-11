Almanya'dan 7 gollü galibiyet

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 6. hafta maçında San Marino'yu konuk eden Almanya, sahadan 7-0 galip ayrıldı.

WANGER'DEN HAT-TRİCK

Sandro Wagner'in hat-trick yaptığı maçta Almanya'ya farklı galibiyeti getiren goller; Julian Draxler (11'), Sandro Wagner (16',29' ve 85'), Amin Younes (38), Shkodran Mustafi (47') ve Julian Brandt'tan ((72') geldi.

Bu sonuçla grupta 6'da 6 yapan Almanya puanını 18 yaptı. Son sıradaki San Marino'nun ise puan hasreti devam etti.

Grupta oynanan diğer maçta 2. Kuzey İrlanda, Azerbaycan'ı deplasmanda 1-0 yendi. Norveç ile Çekya ise 1-1 berabere kaldı.

Kuzey İrlanda puanını 13 yaparken, 3. sıradaki Çekya'nın puanı 9 oldu.

Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Azerbaycan-Kuzey İrlanda: 0-1

Almanya-San Marino: 7-0

Norveç-Çekya: 1-1

E Grubu:

Kazakistan-Danimarka: 1-3

Polonya-Romanya: 3-1

Karadağ-Ermenistan: 4-1

F Grubu:

İskoçya-İngiltere: 2-2

Slovenya-Malta: 2-0

Litvanya-Slovakya: 1-2