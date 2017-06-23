Almanya'yı seçen Kerem Demirbay forma yüzü göremiyor

Türkiye'yi seçmesine rağmen son anda karar değiştirerek Almanya'yı tercih eden orta saha oyuncusu Kerem Demirbay aradığını bulamadı.

1 DAKİKA BİLE OYNAMADI

Almanya kadrosu ile Rusya'da düzenlenen Konfederasyonlar Kupası'na katılan Kerem, teknik direktör Löw'ün kadroyu gençlerden ve gelecek vaadeden oyunculardan oluşturmasına rağmen 1 dakika bile sahada kendisine yer bulamadı.

HAZIRLIK KARŞILAŞMASINDA SAHAYA ÇIKTI

Kerem Demirbay, takımın 10 numaralı formasını almasına rağmen sadece hazırlık maçında oynayabildi. Rusya'da düzenlenen kupada geride kalan 2 maçta forma şansı bulamadı.

KAMERUN MAÇINDA OYNAMAK İSTİYOR

Joachim Löw'den forma bekleyen Kerem, Şili maçının ardından TRT Spor'a "Kesinlikle oynamak istiyorum. Ben futbolcuyum her maçta oynamak istiyorum. Bakalım nasip kısmet. İnşallah hoca bana güvenir, Kamerun maçında oynama şansı yakalarım" açıklamasında bulundu.