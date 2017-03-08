Alonso finalde Real Madrid'i istiyor

Bayern Münih'in 35 yaşındaki İspanyol oyuncusu, emekli olmadan önce son Şampiyonlar Ligi tecrübesinde finalde eski takımı Real Madrid'e karşı oynamak istediğini belirtti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki maçta Arsenal'i 5-1 mağlup eden Bayern Münih'in orta sahasındaki önemli isimlerden olan Alonso, 3 Haziran'da gerçekleşecek finalin Bayern Münih - Real Madrid olmasını istediğini belirtti.

MADRİD EKİPLERİ FAVORİ

Alonso; ''Bence, Real Madrid ve Atletico Madrid turnuvanın en güçlü takımlarından. Onlarla sonra karşılaşmak daha iyi olacaktır. Barcelona'yı daha elemedim. 4-0'lık ilk maçı çevirmeleri çok zor ama henüz elendiler diyemem." dedi.

Futbolculuk kariyerinin son sezonunu yaşayan Xabi Alonso'nun kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.