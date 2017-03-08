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Alonso finalde Real Madrid'i istiyor

Kariyerinin sonuna gelen Bayern Münihli Xabi Alonso, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile eşleşmek istediğini söyledi.

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Bayern Münih'in 35 yaşındaki İspanyol oyuncusu, emekli olmadan önce son Şampiyonlar Ligi tecrübesinde finalde eski takımı Real Madrid'e karşı oynamak istediğini belirtti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki maçta Arsenal'i 5-1 mağlup eden Bayern Münih'in orta sahasındaki önemli isimlerden olan Alonso, 3 Haziran'da gerçekleşecek finalin Bayern Münih - Real Madrid olmasını istediğini belirtti.

MADRİD EKİPLERİ FAVORİ

 Alonso; ''Bence, Real Madrid ve Atletico Madrid turnuvanın en güçlü takımlarından. Onlarla sonra karşılaşmak daha iyi olacaktır. Barcelona'yı daha elemedim. 4-0'lık ilk maçı çevirmeleri çok zor ama henüz elendiler diyemem." dedi.

 Futbolculuk kariyerinin son sezonunu yaşayan Xabi Alonso'nun kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

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