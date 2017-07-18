Alpay: Başarılı olmaz zorundayız

Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, birinci etap kamp döneminin verimliği geçtiğini kaydetti.

Genç oyunculara önem verdiğini vurgulayan Özalan, "Mesela çoğu kişinin eleştirdiği Alperen Pak, benim kampta en memnun kaldığım oyuncuların birisi. İstenileni yapıyor, takımda yer almak için çok çalışıyor. Gelişime açık bir oyuncu. Alperen gibi diğer futbolcularımız da istekli bir şekilde çalışıyorlar." diye konuştu.

"YENİ YILDIZLAR KAZANDIRACAĞIZ"

Sezon içinde her hafta altyapıdan farklı 3 oyuncuyu A takım antrenmanlarına alacağını ifade eden Özalan, "Üst yapının havasını aldırıp, hırslanmalarını sağlamamız lazım. Geçen sezon çalıştığım takımda A takıma iki oyuncuyu kazandırdık. Samsun'da geçmiş yıllarda birçok yıldız oyuncu çıktı. İnşallah yeni yıldızları Türk futboluna kazandırmak bana nasip olur." dedi.

Kırmızı-beyazlı taraftarın kendisine güvendiğini ve bunu hissettiğini anlatan Özalan, "Samsunspor'da çalışmak benim için çok büyük bir şans. Ben de bunun farkındayım. Hem benim geleceğim hem de Samsunspor'un geleceği için bu sezon çok önemli. Samsunspor'da başarılı olmak zorundayım. Bunun için çok yoğun bir çalışma içindeyim. Taraftarın da beklentileri var. Yeni statla birlikte inşallah bu beklentilere önümüzdeki sezonda cevap vereceğiz." diye konuştu.

Yabancı oyuncu transferi hakkında da bilgi veren Özalan, "Birçok yabancı oyunun maçlarını izledim. Bu konuda hata yapmamalıyız. Nokta atışı yapmamız lazım. Benim bildiğim ve takip ettiğim yabancı futbolcular var. Ancak belki daha iyisini bulabiliriz diye çalışıyoruz. Benim bildiğim oyunculara da güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Özalan, Ankaragücü ile oynayacakları hazırlık maçına kadar takımın en az yüzde 90'ının hazır olacağını sözlerine ekledi. Öte yandan Samsunspor, Alanyaspor'dan Gökay Iravul'u 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.