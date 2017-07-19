Alpay: Ben aptal mıyım Samsun'un teklifini kaçırayım

Alpay Özalan, ilk yarıda 41 puan toplayıp sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, takımın ilk etap kampının ardından Nuri Asan Tesisleri’nde basın mensupları ile bir araya geldi.

Açık havada yapılan basın toplantısında soruları cevaplayan Özalan, samimi ve iddialı açıklamalarda bulundu.

“APTAL BİR ADAM DEĞİLİM”

Samsunspor’un teklifini seve seve kabul ettiğini vurgulayan Alpay Özalan, “Benim için Samsunspor’u çalıştırmak çok büyük bir şanstır. Ben de aptal bir adam değilim ki bu şansı elimin tersiyle iteyim. Burada başarılı olmak için 10’u 10’a katmak zorundayım. Taraftarda bana karşı müthiş bir şekilde inanç var. Onlara layık olmak, mahcup etmemek benim önceliğimdir. Onların da bu sene ne istediğini çok iyi bilen birisiyim. Takımın iskeletini yerliden kurmaktan yanayım. 2-3 tane daha yerli oyuncu alacağız. Bunları yaptıktan sonra, nokta atışı yabancı transferler yapacağız. Görüştüğümüz ve anlaşma aşamasına geldiğimiz yabancılar var. Anlaştıktan sonra bozulan oyuncular da var. Biz öncelikle bu kulübe karakter olarak uyacak oyuncunun peşindeyiz” dedi.