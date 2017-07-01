Alpay Özalan'dan transfer açıklaması

TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, "İnce eleyip sık dokuyoruz. Samsunspor'un geçmişine baktığım zaman gelen yabancıların çok fazla burada fayda sağlamadığını gördük. Hatalara düşülmemesi için, sahada takım için mücadele eden, savaşan yabancılar üzerinde çok çalışıyoruz" dedi.

TANIŞMA HAVASINDA GEÇTİ

Samsunspor, yarın gideceği Erzurum kampı öncesinde bugün Nuri Asan Tesisleri’ndeki çalışmalarını teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde tamamladı. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özalan, kamp öncesi antrenmanların tanışma ve kaynaşma havasında geçtiğini belirterek, "Yoğun bir hazırlık kamp süresi geçireceğiz. Erzurum'da bu antrenmanlar ona bir hazırlık. Genç oyuncularımız var. Geçen sene profesyonel olan arkadaşlarımız var. Mevcut kadrodaki oyuncularımız var. Bu antrenmanlar tanışma ve kaynaşma havasında geçti" dedi.