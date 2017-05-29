Altın Ayakkabı Messi'nin

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, ödülü 4. kez kazanarak Cristiano Ronaldo'nun rekoruna ortak oldu. Barcelona bu sezonu hayal kırıklığıyla noktalasa da Lionel Messi kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirdi.

37 GOLLE ALTIN AYAKKABIYI KAZANDI

La Liga'yı 37 golle noktalayan Messi, liglerin zorluk derecesine göre yapılan değerlendirmede 74 puan toplayıp Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu. Altın Ayakkabı ödülünü 4. kez kazanan Messi böylece Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etti.

İkinci sırayı Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon'un Hollandalı golcüsü Bas Dost aldı. Son maçında hat-trick yapan Dost, Portekiz Ligi'ni 34 golle tamamladı. 3. sırada ise bu sezon 31 kez fileleri havalandırarak Bundesliga'yı gol kralı olarak noktalayan Borussia Dortmundlu Pierre-Emerick Aubameyang yer aldı.

Ronaldo'nun Manchester Unitedlı olarak 2007-2008 sezonunda kazandığı Altın Ayakkabının ardından bu prestijli ödülü La Liga dışında forma giyen herhangi bir oyuncu kazanamadı.