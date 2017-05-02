Altın Ayakkabı yarışında Messi zirvede

Zirvede halen Lionel Messi bulunuyor. Avrupa'da artik liglerin sonuna gelinirken, Altın Ayakkabı ödülünü kimin kazanacağı merakla bekleniyor.

MESSİ 66 PUANLA LİDER

Liglerin zorluk derecesi bazında belirlenen bir puan sistemiyle, en çok gol atan oyuncuya verilen ödülün favorisi Lionel Messi.

Bu ödülü daha önce 3 kez kazanan Messi’nin, La Liga'da 33 golü bulunuyor. Bu da yıldız oyuncunun 66 puana sahip olduğu anlamına geliyor. Sporting Lizbon forması giyen Hollandalı golcü Bas Dost da, son Braga maçinda yaptığı hat-trick ile iddiali konuma geldi. 28 lig maçında 31 gole ulaşan Bas Dost, Messi'yi 4 puan geriden takip ediyor.

Listenin 3. basamağında 56 puanla, Bayern Münihli Robert Lewandowski bulunuyor. Lewandowski'yi, Borussia Dortmund’dan Pierre-Emerick Aubameyang ve Barcelona'dan Luis Suarez izliyor