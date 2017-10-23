Altın Çocuk Mbappe oldu

2003'ten bu yana dağıtılan ve listede Enes Ünal ve Emre Mor'un da yer aldığı "Altın Çocuk" ödülünü kazanan isim belli oldu. Rakiplerini açık ara geride bırakan Kylian Mbappe ödülün sahibi oldu.

YÜZDE 49 OY ALDI

Mbappe, %49 oyla; finale kalan Gabriel Jesus ve Dembele'yi geride bıraktı. Fransız yıldız geçen sezonu 43 maçı, 24 gol ve 11 asistle tamamladı. 2003'ten bu yana dağıtılan ödülü kazanacak isim; gazetecilerden oluşan 30 kişilik bir panel tarafından belirleniyor.

Geçtiğimiz yıl Altın Çocuk ödülünü Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches kazanmıştı.