Altınordu Başkanı: Messi bedava gelse almam

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig ekipleri içinde yabancı futbolcusu bulunmayan tek ekip olan TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, hedeflerinin 100. yılları olan 2023'te öz kaynaklarından yetişmiş futbolcularla bir Süper Lig kulübü olarak Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etmek olduğunu belirtti.

Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan yazısında, ligde 1 ay önce Göztepe müsabakasını 1-0 kaybetmelerinin ardından bazı kişilerin "aman düşmeyin" dediğini, üst üste aldıkları 2 galibiyetin ardından da "2-3 tane siyahi oyuncu al, çık Süper Lig'e" şeklinde konuşulduğunu kaydetti.

'MESSİ'YE OLMAZ DİYECEĞİM'

Süper Lig'e çıktıklarında hep aynı çizgide devam edeceklerini bildiren Özkan, "Değil siyahi, Messi bile gelse, dese ki, bir sezon bedava oynayacağım, kesinlikle yine 'olmaz' diyeceğim. Ben bu toprakların çocuklarına güveniyorum ve onlara yetişkinlerin imkan vermediklerini çok iyi biliyorum. Bu toprakların çocukları ile nereye kadarsa, oraya kadar." ifadelerini kullandı.

Özkan, misyonlarının bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak ve gerçek profesyonel futbolcular yetiştirmek olduğunu aktararak, "Vizyonumuz, ileri görüşümüz, bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcular yetiştiren örnek bir futbol kulübü olarak dünyada tanınmak. Hedefimiz Cumhuriyetimizin ve Altınordumuzun 100. kuruluş yılında, yani 2023’te bir Süper Lig kulübü olarak, Avrupa kupalarında ülkemizi tamamen öz kaynağımızdan yetişmiş evlatlarımız ile temsil etmek." değerlendirmesinde bulundu.