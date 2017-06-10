Altınordu gençleri A Milli Takım'da

Geçen sezon başında stoper Çağlar'ı Alman ekibi Freiburg'a, sol kanat Cengiz'i ise Medipol Başakşehir'e veren kırmızı lacivertliler, son olarak kaleci Berke ile birlikte şimdiye kadar toplam 3 futbolcuyu milli takımlar düzeyinde en üst kademeye göndermiş oldu.

YETİŞTİRİLEN 3 OYUNCU A MİLLİ TAKIM'A YÜKSELDİ

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Çağlar ve Berke'yi Altınordu forması giydiği dönemde, Cengiz'i ise Medipol Başakşehir'de oynarken A Milli Takım'a çağırdı.

Türkiye'nin yarın Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, saat 19.00'da Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı öncesi Slovenya kampında bir araya gelen üç genç futbolcu, konakladıkları otelde objektife poz verdi.

ÇAĞLAR 4, CENGİZ 3 MAÇ FORMA GİYDİ

Bundesliga'da başarılı bir sezonu geride bırakan Çağlar ve Medipol Başakşehir'de attığı goller ve yaptığı asistlerle tüm dikkatleri üzerine çeken Cengiz gibi Altınordu'nun Türk futboluna son hediyesi olmaya hazırlanan Berke'nin ismi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor. Çağlar 4, Cengiz 3 kez A Milli olurken, Berke şans bulursa ilk kez bu heyecanı yaşayacak.