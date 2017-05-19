Altınordu'nun başına Hollandalı teknik direktör

Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, Graper ile uzun süredir temas halinde bulunduklarını, Hollandalı teknik adamın işbaşına gelmesiyle Altınordu'da "beyin merkezli eğitim"in başlayacağını belirtti.

ALTYAPI UZMANLIK GEREKTİYOR

Altınordu'da donanım sürecinin geride bıraktıklarını ve sıranın yazılıma geldiğini kaydeden Özkan, "Antrenör eğitimi de bunun önemli bir parçasını oluşturacak. Alanında uzman olan Graper ile bunu başaracağımıza inanıyorum. Türkiye'de ne yazık ki profesyonel takım ve altyapı antrenörlüğü henüz tam anlamıyla ayrılmadı. Altyapı antrenörlüğü farklı bir uzmanlık gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Altınordu Elit Performans Direktörü Graper ise Türkiye'de yüksek bir oyuncu potansiyelinin bulunduğunu, bunu ortaya çıkarmanın temel görevi olduğunu belirtti.