Altınova Belediyesi 3. Hersek Yağlı Güreşleri başladı

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Hersek bölgesindeki er meydanında düzenlenen müsabakalar, kıyasıya mücadelelere sahne oluyor.

AMACIMIZ ATA SPORUNA SAHİP ÇIKMAK

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 boyda toplam 400 güreşçinin er meydanına çıkacağını söyledi.

Organizasyonla öncelikle ata sporunun en iyi şekilde yaşatılıp, gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini dile getiren Oral, "Yoğun bir katılım var. Güreşin yapıldığı alan tarihi bir yer. Burada üzerinde güreş yapılan çayır Osmanlı'ya, ata sporuna uygun bir çayır. Amacımız hem burayı tarihi bölgeyi tanıtmak hem güreşi hem de Osmanlı'nın buradaki izlerinitanıtmak. Ama en önemlisi de ata sporuna sahip çıkmak." diye konuştu