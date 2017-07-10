Alves rotayı PSG'ye çevirdi

L’Equippe gazetesi. Alves'in, Juventus ile yollarını ayırdıktan sonra, eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'e transfer olacağı düşünülüyordu.

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Ancak L’Equippe gazetesine göre, Tottenhamlı Kyle Walker'ı da transfer etmeye çalışan Guardiola, Alves'e düzenli forma şansı garantisi vermedi.

Bunun üzerine devreye giren PSG’nin, deneyimli sağ bek ile her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Alves'in gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği kısa süre içinde belli olacak.