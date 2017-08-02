Aly Cissokho Yeni Malatyaspor’da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, önemli bir transfere imza attı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve Futbol Şube Sorumlusu Burak Çakır’ın hazır bulunduğu imza töreninde Sissokko, kendisini 2 yıllığına Evkur Yeni Malatyaspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Transfer çalışmalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, yıldız futbolcu Aly Cissokho’yu renklerine bağladı.

İstanbul'da yapılan imza töreninde konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Cissokho’nun uzun süredir görüştükleri bir isim olduğunu ifade ederek, “Transferi biraz zor oldu ama ben bu transfer için Futbol Şube Sorumlusu Burak kardeşime teşekkür ediyorum. Transferin bitmesini sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Daha önce ‘5 baba transfer yapacağız’ demiştik. Barazite’nin imza töreninin ardından Cissokho’ya imza attırıyoruz. İnşallah transferlerimiz devam edecek. Malatyamız’a hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.