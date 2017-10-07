Ampute Milli Futbol Takımı yarı finalde

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nda, Milli Takımımız, dördüncü maçında çeyrek finalde son dünya şampiyonu Rusya ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, Rusya'yı uzatmalar sonunda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Ampute Milli Futbol Takımı'nı yarı finale çıkaran harika gol VİDEO

SON DAKİKADA MAÇ UZADI

Rusya, 24. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 2. yarıda baskılı bir oyun sergileyen Milli Takımımız, girdiği pozisyonlardan sonuç alamazken 4 kez direğe takıldı. Ay-Yıldızlılar, son dakikada bir penaltı kazandı. Rusya Milli Takımı bu karara tepki göstererek sahadan çekilse de bir süre sonra sahaya döndüler. Ay-Yıldızlılarımız da penaltı atışında topu ağlara gönderen Rahmi Özcan maçı uzatmalara taşıdı.

HAKEM MAÇI TATİL ETTİ

İlk uzatma devresinin son dakikalarında kazanılan duran topta Barış'ın asistinde Fatih Şentürk attığı harika golle Milli Takımımız'ı 2-1 öne geçirdi. Rusya'da 2. uzatma devresinin 8. dakikasında Shakbulatov kırmızı kart gördü. Shakbulatov, kart sonrasında maçın hakemini ittirerek yere düşürdü. Hakem bu hareket sonrasında maçı tatil etti. Milli Takımımız'ın galibiyetinin tescillenmesi bekleniyor.

GRUPLARDA GOL YEMEDEN 20 ATMIŞTIK!

İlk maçında Almanya'yı 7-0, ikinci maçında da Gürcistan'ı 9-0 mağlup eden Türkiye, üçüncü maçında da İspanya'yı yenerek 3'te 3 yapmış ve A Grubu'nu 9 puanla ilk sırada bitirerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Ay-yıldızlı ekip, 20 gol attığı grubu gol yemeden tamamlamıştı.