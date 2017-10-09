Ampute Milli Takım şampiyonluk için sahaya çıkacak

Grubu namağlup ve 20 gol atarak tamamlayan Ampute Milli Takımımız, bu akşam Avrupa Şampiyonası'nda zirveye son adımı atmak için mücadele edecek.

ÇEYREK FİNALDE SON ŞAMPİYONU YENDİK

Millilerimiz, çeyrek finalde son şampiyon Rusya'yı 2-1, yarı finalde ise Polonya'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

FİNAL DOLMABAHÇE'DE VE ÜCRETSİZ

Çeyrek finaldeki Rusya maçı sonrası finali Beşiktaş'ın Stadı'nda oynamak istediklerini söyleyen millilere sessiz kalınmadı.

Bu akşam 19:00'da başlayacak maç siyah-beyazlıların stadında oynanacak, maçı izlemek ise ücretsiz. Şimdi tek yapmak gereken Beşiktaş'ın Stadı'na gidip Ampute Millli Takımı'nı desteklemek.