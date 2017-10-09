Ampute Milli Takımı antrenörü Özcan'dan prim açıklaması

Ampute Milli Takımı Başantrenörü Uğur Özcan Hürriyet'ten İsmail Er'e verdiği röportajında daha önce de Dünya ve Avrupa üçüncülüğü kazandıklarını hatırlatarak, başarılarının tesadüfi olmadığının altını çizdi.

"TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE GAYRET EDİYORUZ"

Müthiş bir dayanışma ve inanç içinde olduklarını belirten Özcan, “Maçlar hiçbir zaman masada kazanılmaz. Biz sözümüzü sahada söyleriz. Alın teri ve inançla Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

"ÇOĞU AKBİL İLE DOLAŞIR AMA PRİM KONUŞMAZ"

Uğur Özcan, “Kazandığınız başarıların karşılığında herhangi bir prim alıyor musunuz?” sorumuza ise bakın nasıl bir cevap verdi: “Bizim milli takımımızda bugüne kadar prim konuşulmadı, konuşulmaz da. Ay yıldızlı formayı giyen arkadaşlarımızın çoğu günlük hayatında toplu taşıma bileti ya da Akbil ile dolaşır. Kontörlü telefon kullanır ama bir gün olsun ağızlarına prim lafını almazlar. Bizim primimiz ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak. Sağolsunlar Spor Genel Müdürümüz devletin imkanları ölçüsünde bize destek veriyor."