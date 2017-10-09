Ampute Milli Takımımızı finale çıkaran goller

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda müthiş galibiyetler alarak finale çıkan Milli Takımımız, şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Mücadele bu akşam 19:00'da Beşiktaş'ın stadında ve ücretsiz olacak.

Ampute Milli Futbol Takımı'nı finale çıkaran goller - İZLE

Grupta 20 gol atan Milli Takımımız, çeyrek finalde de son şampiyon Rusya'yı yendi. Oynadıkları futbol ve attıkları güzel gollerle adeta resital yapan Millilerimiz, izleyenleri mest etti. Jeneriklik goller atan yıldızlarımız, taraftarlara finale gelmeleri için çağrı yaptı.

"41 BİN KİŞİ BEKLİYORUZ"

Milli Takımımızın yıldızlarından Rahmi Özcan; "Dün çok yorgun bir maç oynadık, öncelikle bizi burada yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Beşiktaş taraftarı, İstanbul ve tüm Türkiye, 41903 kişi o stat dolacak, biz inanıyoruz." şeklinde konuştu.