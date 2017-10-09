Ampute Milli Takım'ın gazi kaptanı Osman Çakmak

Ampute Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Ampute Milli Takımımız İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Bu mücadelenin uzatma dakikalarında şampiyonluğu getiren golü Şırnak gazisi Osman Çakmak attı.

ŞIRNAK'TA BACAĞINI KAYBETTİ

Önceden asker olan ve komando olarak görev yapan Osman Çakmak, Şırnak-Şenova arasında yol emniyeti sağlama görevini yaptığı sırada hain teröristlerin yerleştirdiği bir mayına basınca bacağını kaybediyor.

Ay yıldız sevgisini askeri üniformadan milli formaya taşıyan Osman, şimdi de ampute milli takımının kaptanlığını yapıyor.

Gazi Osman Çakmak: Ampute futbol Türkiye'den sorulacak - İZLE

"ÇOK İSTERSEN ALLAH VERİR"

Maç sonu açıklamalarda bulunan kaptan "Engelli camiasının yanında olan TRT Spor'a teşekkür ediyorum. Sayın genel müdürüm, siz bizim maçları, biz de size kupayı getireceğiz. Bir şeyi ne çok istersen Allah sana onu verir. Ben de bu kupayı çok kişiye söz verdim. Aslan gibi mücadele eden 13 arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Dünyada Ampute Futbol takımı Türkiye'den sorulacak. Avrupa'ya Dünyaya biz tanıtacağız. Türkiye'de kimse engelli olmasın, gazi olmasın. Sakın yanlış anlaşılmasın." şeklinde konuştu.