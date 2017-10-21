Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde 2. maçını da kaybetti

Pabellon Fuente de San Luis'de oynanan mücadeleye etkili başlayan Valencia, ilk periyodu 19-13'le geçti. 2'nci periyotta oyuna ağırlığını veren temsilcimiz Anadolu Efes, 25-19'luk çeyrek skoruyla ilk yarıyı 38-38'lik eşitlikle tamamladı.

TEMSİLCİMİZ 3. PERİYOTTA OYUNDAN DÜŞTÜ

3'üncü periyotta savunmada ve hücumda tam anlamıyla oyundan düşen Efes, rakibinden 28 sayı yerken, rakip potaya yalnızca 10 sayı gönderebildi ve son periyoda 66-48 geride girdi. Efes son periyotta yeniden oyuna ortak olmak istese de mücadelesi yeterli olmadı ve sahadan 78-71 mağlup ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi 24 sayıyla Valencia'dan Errick Green olurken, Anadolu Efes'ten Vladimir Stimac 22, Errick McCollum 20 sayı kaydetti.