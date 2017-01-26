Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş'u yendi

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 9. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Doğuş 9. kez mağlup oldu.



İki Türk temsilcisinin sezonun ilk yarısındaki randevusunu Anadolu Efes, deplasmanda 84-79'luk skorla kazanmıştı.



Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, Paul, Granger ve Cedi Osman'ın basketleriyle ilk 5 dakikayı 10-4 üstün geçti. Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker'ın üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği isabetli atışlarla toparlandı ve 7. dakikada farkı 3 sayıya (12-9) indirdi. Taraftarının desteğiyle oyun kontrolünü yeniden sağlayan, Honeycutt ve Paul ikilisinin dış atışlarıyla periyodun bitimine 59 saniye kala farkı çift hanelere (24-14) çıkartan lacivert-beyazlılar, çeyreği de 25-19 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Wanamaker, Clyburn ve Furkan Aldemir'in basketleriyle başlayan Darüşşafaka Doğuş, 12. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 25-24. Birkan Batuk'un 13. dakikada kaydettiği üç sayılık basketle beraberliği (27-27) yakalayan yeşil-siyahlılar, 16. dakikada Wanamaker'ın serbest atıştan ürettiği isabetli sayılarla öne geçti: 30-32. Üstün oyununu sürdüren konuk ekip, Bertans ve Zizic'in kaydettiği sayılarla devrenin son 2 dakikasına 6 sayı farkla önde girdi: 32-38. Moladan Honeycutt'ın üç sayılık isabetli atışıyla dönen lacivert-beyazlılar, Paul, Heurtel ve Dunston'ın basketleriyle periyot sonunda 10-0'lık seri yakaladı ve soyunma odasına 42-38 üstün gitti.





Maçın ikinci yarısı karşılıklı üç sayılık basketlerle başladı. Anadolu Efes, Paul ve Brown ile atışları skora dönüştürürken, Darüşşafaka Doğuş bu basketlere Wanamaker ve Bertans ikilisiyle cevap verdi. Boyalı alanda Zizic ile rakibine üstünlük sağlayan yeşil-siyahlılar, Moerman'ın 23. dakikada kaydettiği basketle yeniden öne geçti: 48-51. Savunma sertliğini arttıran Anadolu Efes, oyun kurucuları Granger ve Heurtel ile kontrolü ele aldı ve bu oyuncuların art arda isabetli atışlarıyla 28. dakikada üstünlüğü yakaladı: 57-54. Periyodun kalan bölümünde Granger ve Thomas ile basketler bulan ev sahibi ekip, final periyoduna 64-56 önde girdi.

Son çeyreğe Birkan Batuk ve Bertans ikilisinin sayılarıyla başlayan konuk ekip, 32. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 68-64. Wanamaker'ın skorer oyununa Heurtel ile cevap veren lacivert-beyazlılar, Paul ve Dunston'ın isabetli atışlarıyla son 3 dakikaya 7 sayı farkla (82-75) önde girdi. Kalan bölümde iyi savunma yapan, Brown ve Paul ikilisiyle basketler üreten Anadolu Efes, sahadan 93-81 galip ayrıldı.



Anadolu Efes'te Paul 21, Heurtel 17, Dunston da 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Darüşşafaka Doğuş'ta 24 sayı kaydeden Wanamaker, maçın en skorer ismi oldu.

Anadolu Efes: 93 - Darüşşafaka Doğuş: 81

Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Elias Koromilas (Yunanistan)



Anadolu Efes: Granger 9, Paul 21, Cedi Osman 4, Brown 12, Dunston 14, Honeycutt 8, Heurtel 17, Kirk 3, Can Maxim Mutaf, Thomas 5



Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 1, Wanamaker 24, Clyburn 8, Moerman 11, Zizic 16, Anderson, Harangody, Bertans 10, Furkan Aldemir 1, Birkan Batuk 10, Mehmet Yağmur



1. Periyot: 25-19



Devre: 42-38



3. Periyot: 64-56