Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde UNICS Kazan'ı uzatmada yendi

Bu sonuçla organizasyonda üst üste 4. kez rakiplerine üstünlük kuran Anadolu Efes, 13. galibiyetine ulaştı. UNICS Kazan ise 7'si üst üste olmak üzere 17. mağlubiyetini yaşadı.



Karşılaşmaya etkili başlayan UNICS Kazan, 4. dakikayı Parakhouski'nin basketiyle 12-4 önde geçti. Rakibine Brown ve Dunston ile cevap veren Anadolu Efes, Honeycutt'ın basketiyle 9. dakikada ilk kez skorda üstünlük sağladı: 18-19. Mücadelenin ilk periyodu, 22-22 berabere geçildi.



Maçın ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Her iki takım da skoru lehine çevirmek için büyük bir mücadele verdi. Hem pota altında hem de dış atışlarda etkili olan Anadolu Efes, Cedi Osman'ın basketiyle son dakika içinde 8 sayılık fark yakaladı: 41-49. Müsabakanın ilk yarısı, 49-43 lacivert-beyazlıların üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci devrede de iyi oyununu sürdüren Anadolu Efes, Cedi Osman'ın sayılarıyla 25. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 46-61. Lacivert-beyazlıların üst üste hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren ve 8-0'lık seri yakalayan UNICS Kazan, 27. dakikada Williams'ın basketiyle farkı 7 sayıya düşürdü: 54-61. Kalan bölüm karşılıklı basketlere sahne oldu ve Anadolu Efes, final periyoduna 69-61 önde girdi.



Son periyoda Granger'ın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 34. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 63-73. Hücumda ritmini kaybeden ve istediği savunmayı yapamayarak arka arkaya top kayıpları yaşayan lacivert-beyazlı ekip karşısında UNICS Kazan, Langford'ın 37. dakikada kaydettiği basketle skoru 73-73 yaptı. Büyük bir çekişmeye sahne olan son çeyrekte Anadolu Efes, Brown'ın bitime 2 saniye kala attığı basketle 82-80 öne geçti. Bu basketin ardından mola alan ve topu rakip yarı alandan oyuna sokan ev sahibi ekip, Langford'ın basketiyle skoru 82-82 yaptı ve karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlandı.



Uzatma bölümünde Brown'ın kaydettiği 9 sayıyla etkili olan Anadolu Efes, karşılaşmadan 99-92 galip ayrıldı.



Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes adına 24 sayı kaydeden Derrick Brown oldu. UNICS Kazan'da ise Keith Langford 23 sayıyla oynadı.



UNICS Kazan karşısında takım arkadaşlarının 9 kez basket bulmasını sağlayan Anadolu Efes'in oyun kurucusu Thomas Heurtel, Avrupa Ligi kariyerindeki asist sayısını 762'ye çıkardı. Fransız oyuncu, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda en fazla asist yapan oyuncular sıralamasında 9.'luğa yükseldi.

UNICS Kazan: 92 - Anadolu Efes: 99

Salon: Basket Hall



Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Anne Panther (Almanya)



UNICS Kazan: Langford 23, Clarke 7, Colom 16, Parakhouski 10, Antipov 3, Ponkrashov 6, Banic 2, Voronov, Panin, Williams 16, Andusic 9



Anadolu Efes: Granger 17, Paul 6, Cedi Osman 9, Brown 24, Dunston 16, Thomas 8, Honeycutt 4, Doğuş Balbay, Heurtel 6, Can Maxim Mutaf 3, Kirk 6



1. Periyot: 22-22



Devre: 43-49



3. Periyot: 61-69



Normal Süre: 82-82



Beş faulle çıkan: 44.37 Williams (UNICS Kazan)