Anadolu Efes Derrick Brown'ın sözleşmesini uzattı

Anadolu Efes, Derrick Brown ile 2 yıllık yeni sözleşme yaptı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan bilgilendirme şöyle:

"2015-16 sezonundan itibaren Anadolu Efes forması giyen Derrick Brown, iki yıl daha takımımızda görev yapacak. Amerikalı oyuncumuz bu sezon Spor Toto Basketbol Ligi'nde 35 maçta 25:31 dakika süre alarak 11,7 sayı, 5,0 ribaunt ve 1,8 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Turkish Airlines Euroleague'de de 35 karşılaşmada görev yapan Brown, maç başına 29:17 dakika süre alarak 12,3 sayı, 5,5 ribaunt ve 2,2 asist ortalamaları tutturdu.

Derrick Brown bu sezon Turkish Airlines Euroleague'in 10. haftasında Maccabi Fox Tel Aviv deplasmanında ve 21. haftada Kızılyıldız deplasmanında gösterdiği performanslar ile bu iki haftanın en değerli oyuncusu olmuştu."