Anadolu Efes Final-Four'a göz kırptı

THY Avrupa Ligi Play-off turu 3. maçında Olympiakos'u konuk eden Anadolu Efes, zora soktuğu maçta rakibini yenerek seriyi 2-1 yaptı ve Final-Four yolunda büyük bir adım attı.

FİNAL FOUR'A 1 ADIM KALDI

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes ilk çeyreği 17-14 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna sert savunmayla başlayan Yunan temsilcisi, Anadolu Efes'in serbest atışlardaki düşük yüzdesinden de faydalanarak, 14. dakikada Green'in üç sayılık atışıyla farkı 6 sayıya yükseltti: 17-23. Oyun kurucuları Heurtel ve Granger'ın üst üste buldukları sayılarla farkı kapatan lacivert-beyazlılar, Dunston'un 17. dakikada boyalı alanda ürettiği basketle yeniden öne geçti: 27-25. Savunma sertliğini arttıran Anadolu Efes, Dunston ve Brown'un boyalı alandaki etkili performansıyla soyunma odasına 33-27 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Dunston, Heurtel ve Brown'un isabetleriyle 8-0'lık seri yakalayarak giren Anadolu Efes üçüncü çeyreği 51-37 üstün geçti.

Son periyotta Dunston ile skor üreten Anadolu Efes, son 1 dakikaya 5 sayı farkla önde girdi: 59-54. Son bölümde Heurtel ve Honeycutt kendilerine yapılan taktik faulleri sayıya çevirince, Anadolu Efes sahadan 64-60 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 16 sayı üreten Dunston olurken, Spanoulis 15 sayı kaydetti.

DÖRDÜNCÜ MAÇ YİNE İSTANBUL'DA

Yunanistan'daki ilk maçı Olympiakos 87-72 kazanırken, ikinci karşılaşma Anadolu Efes'in 73-71 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

İki takım arasındaki serinin dördüncü maçı 28 Nisan Cuma günü İstanbul'da oynanacak. Anadolu Efes, bu maçı kazandığı takdirde Dörtlü Final'e yükselecek.