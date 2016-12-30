Anadolu Efes Real Madrid'e boyun eğdi

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 8. kez mağlup olurken, Real Madrid 10. galibiyetini elde etti.

MADRİD SOYUNMA ODASINA ÜSTÜN GİTTİ

Karşılaşmaya pota altında Reyes ve Ayon ile bulduğu basketlerle başlayan Real Madrid, ilk 2 dakikayı 6-0 önde geçti. Rakibine, Paul, Cedi Osman ve Brown ile karşılık veren Anadolu Efes, 5. dakikada skoru eşitledi: 9-9. Lacivert-beyazlı takım, boyalı alanda Dunston ve Brown, dış atışta da Paul ile ürettiği basketlerle ilk periyodu 22-21 önde bitirdi.

İkinci periyoda 7-2'lik seriyle başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada skoru 29-23 yaptı. Ancak daha sonra çok top kaybı yapan ve hücumda da zorlanan lacivert-beyazlı takım karşısında, Hunter, Fernandez ve Randolph ile sayı bulan Real Madrid, soyunma odasına 37-36 önde gitti.

REAL MADRİD GALİP AYRILDI

Maçta ikinci yarının ilk bölümünde rakip takım başantrenörü ve oyuncularına çalınan teknik fauller sonrası serbest atışlardan bulduğu sayılarla üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, 24. dakikada skoru 43-39'a getirdi. Sonradan oyuna dahil olan Thompkins ve Doncic ile üst üste dış atışlardan sayı bulan Real Madrid, 26. dakikada skoru lehine çevirdi: 49-51. Cedi Osman ve Heurtel'in basketleriyle üstünlüğü tekrar ele geçiren Anadolu Efes, son periyoda 63-61 önde girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde Fernandez ile skor bulan Real Madrid'e, Brown ve Dunston ikilisiyle karşılık veren Anadolu Efes, 37. dakikada 72-71 üstünlüğünü sürdürdü. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada son dakikaya 78-78 berabere girilirken, Real Madrid bitime 32 saniye kala Ayon'un basketiyle skoru 78-80 yaptı. Anadolu Efes'in son hücumunda, Heurtel'in atışında potaya giden topu Ayon blokladı ve Real Madrid müsabakadan 80-78 galip ayrıldı.