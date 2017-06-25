Anadolu Efes'e Aaron Jackson'dan iyi haber

Thomas Heurtel ile yollarını ayıran Anadolu Efes, Jayson Granger'ın da İspanya'ya muhtemel transferini düşünürerek önümüzdeki sezona yeni bir guard rotasyonuyla başlamayı planlıyor.

OLYMPİAKOS'U REDDETTİ

Ricky Ledo'yu kadrosuna katarak skorer guard eksiğini kapatan lacivert beyazlıların, sıradaki hedefi CSKA Moskova ile ipleri koparan Aaron Jackson.

2009-2010 sezonunda Antalya Büyükşehir Belediyespor forması giyerek Avrupa kariyerine başlayan 31 yaşındaki bsaketbolcu, 4 sezonluk Rusya serüveninin ardından geçtiğimiz günlerde takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Anadolu Efes ve Olympiakos ile görüşmelerini sürdüren ABD'li guard, Yunan ekibinin yaptığı iki yıllık sözleşme teklifini reddettiğini dün kırmızı beyazlıların yönetimine bildirdi. Jackson'ın bu kararının ardından Anadolu Efes'in teklfini kabul etmesi veya NBA'de free agent döneminde alabileceği teklifleri beklemesi tahmin ediliyor.