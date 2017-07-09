Ancelotti: Çalhanoğlu çabuk alışacaktır

Bayern Münih'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, İtalya basınına verdiği röportajda Milan'a transfer olan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ÇALHANOĞLU HEMEN ALIŞACAKTIR

Ancelotti, Türk yıldız için Milan'a çabuk alışır yorumunda bulunurken ''Milan'ın radikal bir değişikliğe ihtiyacı vardı. Bir futbolcuya 100 milyon € vermektense kadronun çeşitli yerlerini güçlendirdiler. Daha mantıklı bir karar oldu. Çalhanoğlu, Serie A'ya hemen alışacaktır. Çünkü Bundesliga, Serie A'ya çok benziyor. Leverkusen'de harika maçlar çıkartıyordu'' sözlerini kullandı.

EN SEVDİĞİ OYUNCU RONALDİNHO

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda en sevdiği futbolcunun Brezilyalı Ronaldinho olduğunu belirtti. Çalhanoğlu, ''Ronaldinho, her zaman en sevdiğim futbolcuydu. Milan'da diğer efsaneler Pirlo, Beckham, Maldini ve Gattuso ile oynadı. Milan'da oynamak harika bir duygu. Tarihinde bütün başarıları kazanmış bir kulüp. Umarım bu sezon takımı, alışılan yere çıkartacağız." şeklinde konuştu