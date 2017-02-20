Ancelotti rakip taraftara el hareketi yaptı

Bundesliga'nın 21. haftasında Hertha Berlin, sahasında konuk ettiği Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇ SONUNDA EL HAREKETİ YAPTI

Hertha Berlin, aldığı 1 puanla birlikte 33 olan puanını 34'e yükseltti ve 6. sırayda kaldı. Bayern Münih ise haftayı 50 puanda lider olarak tamamladı. Ancak bunlardan çok, Ancelotti'nin maç sonrası görüntüsü konuşuldu.

BANA TÜKÜRDÜLER

Ancelotti, maçın ardından soyunma odasına giderken taraftarlara orta parmağını gösterdi ve ardından, "Evet, bu hareketi yaptım çünkü bana tükürdüler..." dedi.