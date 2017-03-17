Ancelotti: Real Madrid'i çok iyi tanıyorum

Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuralarının en dikkat çeken eşleşmelerinden birisi Bayern Münih - Real Madrid oldu.

En son 2014 yılında karşılaşan iki takımın eşleşmesinde Real Madrid ilk maçı evinde 1-0, deplasmanda da 4-0 kazanmış ve tur atlamıştı.

O eşleşmede Real Madrid'in başında olan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, 3 yıl sonra aynı eşleşmede karşı takımın teknik direktörü olarak sahaya çıkacak. Eşleşmeyi değerlendiren deneyimli teknik adam iddialı açıklamalarda bulundu.

REAL MADRİD'İ TANIYORUM

Ancelotti "Real Madrid'e karşı oynamak benim için heyecan verici. Onları çok iyi tanıyorum. Zor bir kura ama kendimize güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz!'' şeklinde konuştu.

Bayern Münih Başkanı Rummenigge ise ''Fantastik bir eşleşme oldu. İlk maçı evimizde oynamak bizim için avantaj oldu.'' yorumunda bulundu.