Ancelotti'den Ribery'ye; Sen bir Ferrari gibisin

Bayern Münih Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fransız Gazetesi Journal du Dimanche'a verdiği röportajda takımın yıldızlarından Franck Ribery ve eski yardımcısı Zinedine Zidane hakkında da konuştu.

"SEN BİR FERRARİSİN"

"Futbol bir oyun. Bunu unutmamalıyız. Odaklanmalı ama her şeyi de çok ciddiye almamalıyız" diyen Ancelotti, Ribery ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu anlatarak Fransız futbolcuya her maç oynayamayacağını da esprili bir dille açıkladığını söyledi: "İyi dinle, sen bir Ferrari gibisin. Unutma ki, bir Ferrari her gün kullanılmaz. Sadece Pazar günleri binersin. Sen de ancak Pazar günü maç yaparsak oynarsın." Bu sözlerini Ribery'nin kahkaha atarak karşıladığını belirten Ancelotti, "O, harika bir çocuk" dedi.

Ancelotti, Real Madrid Teknik Direktörü olarak başarılı bir grafik çizen Zidane içinse "Hem karizmatik hem de alçakgönüllü bir insan... Bir yardımcı hoca olarak her zaman öğrenmek ister, her şeyi anlamaya çalışırdı" ifadesini kullandı.