Ancelotti'ye 50 milyon euroluk teklif var

Bir süre dinlenmek istediğini belirten İtalyan teknik adam için Birleşik Arap Emirlikleri'nden astronomik bir teklif yapıldığı öne sürüldü.

50 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Bayern Münih'deki görevine son verilen başarılı çalıştırıcı için BAE Milli Takımı'ndan teklif yapıldığı öne sürüldü.

İtalyan Gazeteci Tancredi Palmeri'nin iddiasına göre; Ancelotti'ye Milli Takım teknik direktörlüğü için yıllık 50 milyon Euro teklif edildi.

Carlo Ancelotti ise Bayern Münih'den ayrıldıktan sonra yaklaşık 1 yıl takım çalıştırmak istemediğini dile getirmişti.

Deneyimli teknik adamın bu teklife ne yanıt vereceği merak ediliyor.