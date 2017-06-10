2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda oynanan Andorra-Macaristan karşılaşmasında ev sahibi ekip tarih yazdı...

Pirenelerde yer alan 70 bin nüfuslu ülke, EURO 2016'da boy gösteren Macaristan'ı Marc Rebes'in 26. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

12 YIL SONRA KAZANDILAR

90 dakika boyunca 44 isabetli pas yaptığı karşılaşmadan üç puanla ayrılan Andorra, 2004'teki 1-0'lık Makedonya maçından sonra ilk kez zaferle tanışarak 66 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve 12 yıl sonra resmi bir maçta galibiyet sevinci yaşadı.

Andorra 12 yıl sonra kazandı - İZLE

5'İNCİLİĞE YÜKSELDİLER

Andorra bu galibiyetle puanını 4 yaptı ve son sıradan kurtularak grupta beşinciliğe yükseldi. Macaristan ise 7 puanda kalara 2018 Dünya Kupası şansını mucizelere bıraktı.