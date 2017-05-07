Andre Santos: Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyorum

Fenerbahçe'de iki sezon top koşturan ve 2010-2011 sezonunda Gaziantepspor'a 90+5'te attığı golle şampiyonluğun kilidini açan Andre Santos dev derbi öncesinde Sporx'e açıklamalar yaptı.

YENİDEN OYNAMAK İSTERİM

Fenerbahçe'yi çok özlediğini ve yeniden sarı lacivertli takımda oynamak istediğini belirten Santos, Fenerbahçe'nin derbiyi kazanmasını istediğini ifade etti.

ÇOK BÜYÜK İKİ KULÜBÜN MAÇI

Çok güzel bir maç olacak. Derbi maçlarda her türlü sonuç alınabilir. Fenerbahçe şu an üçüncü sırada, Beşiktaş lider ama maçla ilgili bir sonuç söylemek, bilmek zor. Bence çok büyük bir maç iki büyük kulüp oynuyor.

4 İSİM ETKİLİ OLUR

Fenerbahçe'de Van Persie ve Souza etkili olacaklardır. Beşiktaş'ta da iyi oynayan Talisca var. Çok iyi oyuncu, bu sene iyi oynuyor. Quaresma da çok iyi çok etkili oyuncu. Bu iki oyuncu derbi maçta bir şeyler yapabilir.

Maçı kimin kazanacağını bilemiyorum bununla ilgili konuşmak çok zor. İki takım da kazanmak istiyor ama çok zor bir maç olacak. Şüphesiz ben Fenerbahçe'yi destekliyorum Pazar günkü maçta kazanma şansları var.