Andre Silva 38 milyon euro'ya Milan'da

Serie A'da geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Milan, 4. oyuncu transferine imza attı.

Milan, Mateo Musacchio, Franck Kessie ve Ricardo Rodriguez'in ardından Porto'dan forvet oyuncusu Andre Silva'yı kadrosuna kattı.

2022'YE KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde 32 maçta 16 golkaydeden Silva, Şampiyonlar Ligi'nde de 8 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırmıştı. Portekiz Milli Takımında da oynayan Andre Silva'nın Milan ile sözleşmesi 2022'ye dek sürecek.

Çin merkezli bir yatırım şirketi tarafından Nisan ayında satın alınan Milan, sezonun tamamlanmasının ardından kadrosuna kattığı 4 futbolcu için kasasından 135 milyon Euro’yu çıkardı.