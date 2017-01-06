Andreas Beck: Eto'o gelirse mutlu oluruz

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Andreas Beck basın toplantısı düzenledi.

Alman futbolcu takım içerisinde çok fazla rekabet olduğunu ve teknik direktör Şenol Güneş'in rotasyon yaparak tüm futbolculara şans verdiğini ifade etti.

BURADA İYİ FUTBOLCULAR OYNUYOR

"Ligin ikinci yarısı için hedeflerimiz büyük. Kamp ortamı çok iyi. Fiziksel ve zihinsel olarak dinlendik 5 gündür sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Beşiktaş büyük bir takım. Burada çok iyi oyuncular forma giyiyor. Hocamız rotasyon yapıyor. Biz en iyisini yapmalıyız. Her maçta oynamak istiyorum elbette."

DERBİ MAÇLARINI KAYBETMEMELİYİZ

"Derbi maçları kaybetmemeliyiz. Rekabet eden bütün takımlar sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi verecektir. Mitrovic, uzun boylu ve genç bir futbolcu. Uuzun yıllar Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek kapasitede. Eto'o çok büyük bir oyuncu. Bize gelirse çok mutlu oluruz. Görüşmeler ne aşamada bilemiyorum."