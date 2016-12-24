Andreas Beck'ten Almanlara: Kaçarsam teröre teslim olurum

Beşiktaş'ın sağ beki Andreas Beck, Alman dergisi Kicker'a röportaj verdi.

İşte o röportajın bir kısmı:

UYUM SAĞLAMALIYIZ

Noel'de hiç maç oynadın mı?

"Hatırlamıyorum. Fakat Türkiye oynayan kimse, kültür ve koşullara uyum sağlamalıdır. 24 Aralık'ta lig ve 27 Aralık'ta kupa maçımız var"





TÜRKİYE'DEKİ DURUM...

Ne kadar dinlenmeye ihtiyaç duyuyorsun?

"Biraz dinlenmek kesinlikle iyi olacak. 2016 yılı sportif bakımdan çok yoğun geçti. Şampiyonluk, yeni stat, Şampiyonlar Ligi, çok sayıda maç ve Türkiye'deki durum...





KAÇARSAM ASIL O ZAMAN TERÖRE TESLİM OLURUM

Ülkedeki durumu nasıl değerlendiriyorsun?

"Ne yazık ki çok korkunç görüntüler ortaya çıkıyor. Ama insanlar her şeye rağmen yaşamaya devam ediyorlar. Alternatif ne olabilirdi? Türkiye'de durmamak mı? O zaman teröre teslim olmak demektir. Teröre prim verilmemeli. Bursaspor maçından sonra olaydan yarım saat önce o noktadan geçtim. Evde patlamayı duydum. Kötü bir histi."



