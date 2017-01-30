Andy Murray ve Williams zirvedeki yerini korudu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ardından açıklanan dünya sıralamalarında, erkeklerde Büyük Britanyalı Andy Murray, kadınlarda ABD'li Serena Williams zirvede yer aldı.
AND MURRAY YERİNİ KORUDU
Geçen sezon kariyerinde ilk kez Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği'nin (ATP) açıkladığı dünya sıralamasında ilk sıraya çıkan Büyük Britanyalı Andy Murray, 4. turda elenmesine karşın 11 bin 540 puanla zirvedeki yerini korudu.
WİLLİAMS GERİ ALDI
Avustralya Açık'taki 7'nci, grand slam turnuvalarındaki 23'üncü şampiyonluğunu elde eden ABD'li Serena Williams, 2016 ABD Açık'ın ardından Angelique Kerber'e kaptırdığı zirveye yeniden yerleşti.
"Açık dönemde en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan tenisçi" unvanını tek başına ele geçiren Williams, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında, 7 bin 780 puanla ilk sırada yer aldı.