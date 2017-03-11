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Ankara'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 24. haftasında Osmanlıspor ile Bursaspor arasında oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

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Ankara'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'de Avrupa'yı kovalayan iki takımın Osmanlıspor ile Bursaspor'un kapışmasında gülen çıkmadı.

OSMANLI SON DAKİKALARDA PUANI KURTARDI

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadalesinde Osmanlıspor ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı . 41. dakikada Deniz Yılmaz'ın penaltı golüyle öne geçen Timsah, 85. dakikada Umar Aminu'nun golüne engel olamadı.

Deplasmanda 6 maç aradan sonra yenilmeyen Bursaspor 32 puanda haftayı tamamladı.

Evinde 4 maç aradan sonra puan çıkaran başkent ekibi ise 31 paunda haftayı tamamladı. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Osmanlıspor evinde Bursaspor'u ağırlıyor.

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