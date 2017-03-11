Ankara'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'de Avrupa'yı kovalayan iki takımın Osmanlıspor ile Bursaspor'un kapışmasında gülen çıkmadı.
OSMANLI SON DAKİKALARDA PUANI KURTARDI
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadalesinde Osmanlıspor ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı . 41. dakikada Deniz Yılmaz'ın penaltı golüyle öne geçen Timsah, 85. dakikada Umar Aminu'nun golüne engel olamadı.
Deplasmanda 6 maç aradan sonra yenilmeyen Bursaspor 32 puanda haftayı tamamladı.
Evinde 4 maç aradan sonra puan çıkaran başkent ekibi ise 31 paunda haftayı tamamladı. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Osmanlıspor evinde Bursaspor'u ağırlıyor.