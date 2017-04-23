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Ankaragücü taraftarından Kayseri'de şov - İZLE

Kayseri Erciyesspor deplasmanına giden 25 bin Ankaragücü taraftarı tribünleri adeta karnaval yerine çevirdi.

Ankaragücü taraftarından Kayseri'de şov - İZLE
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Ankaragücü 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan etmek için Kayseri Erciyesspor deplasmanına gitti.

ANKARAGÜCÜ ŞAMPİYON OLDU

Ankaragücü şampiyonluğunu ilan etmek için Kayseri Erciyes deplasmanına gitti. Başkent temsilcisi mücadeleden 4-1 galip ayrıldı ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Ankaragücü taraftarından Kayseri'de şov - İZLE

TARAFTARLARDAN 6. DAKİKA ŞOVU

Kayseri deplasmanına giden 25 bin Ankaragücü taraftarı, karşılaşmada dakikalar 6'yı gösterince konfeti şova başladı. Takımlarını her deplasmada çılgınca destekleyen sarı-lacivertli taraftarlar bu şovlarıyla tribünleri adeta karnaval yerine çevirdi.

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